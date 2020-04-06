Легендарную белую перчатку Майкла Джексона продали на аукционе за $104 тыс.

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аукционе в Техасе (США) продана знаменитая белая перчатка Майкла Джексона, усыпанная кристаллами. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Белая перчатка, которая являлась одним из главных сценических атрибутов Майкла Джексона, была приобретена анонимным покупателем за 85 тыс. фунтов стерлингов (около $104 тыс.). Новый владелец также получил письмо от основанной Майклом Джексоном продюсерской компании MJJ Productions о том, что изначально перчатка была передана в дар Unicef в 1998 году.

Американский певец выступал в этой перчатке, в частности, во время своего сольного мирового тура Bad Tour в 1980-х, также эту деталь образа можно увидеть в нескольких его клипах. Отвечая на вопрос журналистов, почему он носит одну перчатку, а не две, Майкл Джексон говорил: "Две перчатки - это слишком обычно".

Всемирно известный американский певец Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет. Он являлся обладателем десятков почетных премий. Имя исполнителя 25 раз внесено в Книгу рекордов Гиннесса.-0-