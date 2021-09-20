Легендарный хит группы "Альянс" "На заре" исполнили на японском - очень хорошо! (Видео)

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа музыкантов из Японии сделала интересный эксперимент, а результатом поделилась на YouTube.

Артисты решили исполнить легендарный трек советской рок-группы "Альянс" на японском языке. Для этого была выбрана самая популярная их песня - "На заре". Авторы отметили, что релиз ремейка композиции был посвящен памяти умершего в 2020 году автора песни - Олега Парастаева.

Необычную версию легендарного хита "На заре" люди тепло приняли в сети, ведь трек получился очень хорошим и смог передать эмоции оригинала. Неудивительно, что за непродолжительное время ролик в сети уже посмотрели десятки тысяч раз. -0-