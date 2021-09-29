"Легкий ветерок" запечатлели на видео в США, когда водитель вышел за кофе

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно один из местных жителей США записал на видео непогоду, с которой ему пришлось столкнуться в пути. Кадры публикуют на YouTube.

Мужчина в начале сентября проезжал через город Берлингтон в штатах, где и решил сделать остановку, чтобы купить кофе. Водитель вылез из транспорта, но сразу столкнулся с "легким ветерком", который бушевал на улице.

В это время через регион проходил торнадо, который и попал в объектив камеры мужчины. Кадры получились впечатляющими, а сам автор призвал всех беречь себя в непогоду. С другой стороны, ролик с "легким ветерком" на улице быстро посмотрели огромное число раз. -0-