Лень – двигатель прогресса, но на этих фото она выходит на совершенно новый уровень (Фото)

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек в своей жизни сталкивался с ленью. На кого-то она действует очень сильно, а кто-то невосприимчив к этому понятию.

Никто не отрицает того, что лень – двигатель прогресса, однако встречаются такие индивидуумы в мире, у которых нежелание что-то делать выходит на совершенно новый уровень. Некоторые смотрят на это в негативном контексте, однако собрали для вас фото, где четко видно, что лень может привести к чему-то очень уморительному. Подобные кадры представило издание Bored Panda.

Кто-то узнает на этих снимках себя, а другие не поверят, что такое вообще возможно. Впрочем, смотреть на это - одно удовольствие. -0-

Фото BoredPanda