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Калейдоскоп
23 января 2020, 21:08

Ленивая кошка развеселила пользователей сети - видео

Фото из архива
Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коты поражают своей изобретательностью, но больше всего смеха и восхищения у людей вызывает их лень.

Одного из таких питомцев удалось запечатлеть на видео, которое моментально разлетелось по соцсетям. В кадре милая кошка, которая лежит на верху лестницы. Она не против того, чтобы хозяин погладил ее, однако вставать и спускаться по лестнице ей очень лень.

Поэтому животное нашло забавные и необычный выход - кошка просто сползла по лестнице на животе и встала на лапы только на последней ступеньке. Видео рассмешило пользователей сети и собрало в интернете миллионы просмотров.-0-

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