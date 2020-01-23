Ленивая кошка развеселила пользователей сети - видео

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коты поражают своей изобретательностью, но больше всего смеха и восхищения у людей вызывает их лень.

Одного из таких питомцев удалось запечатлеть на видео, которое моментально разлетелось по соцсетям. В кадре милая кошка, которая лежит на верху лестницы. Она не против того, чтобы хозяин погладил ее, однако вставать и спускаться по лестнице ей очень лень.

Поэтому животное нашло забавные и необычный выход - кошка просто сползла по лестнице на животе и встала на лапы только на последней ступеньке. Видео рассмешило пользователей сети и собрало в интернете миллионы просмотров.-0-