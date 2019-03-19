Леонардо Ди Каприо опубликовал постер к новому фильму Тарантино

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал на личной странице в Instagram постер фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который выйдет в прокат уже этим летом.

На постере изображены Ди Каприо и Бред Питт на фоне знаменитого памятного знака на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Актер подписал постер коротко и ясно: "Голливуд. 1969".

Напомним, что мировая премьера фильма назначена на 26 июля 2019 года. Помимо звездного состава в лице Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо в киноленте засветились и другие знаменитые актеры: Курт Рассел, Аль Пачино, Марго Робби, Зои Белл, Берт Рейнолдс.-0-