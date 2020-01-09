Леонардо Ди Каприо спас в Карибском море человека, который 11 часов находился в воде

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Леонардо Ди Каприо спас мужчину, который в Карибском море упал за борт и провел в воде 11 часов, сообщает Daily Mail.

Ди Каприо и его подруга Камила Мароне отправились в плавание к скале Сен-Бартелеми. Капитан яхты, на которой путешествовали актер и его подруга, получил сигнал 24-летнего француза, оказавшегося за бортом круизного лайнера. Ди Каприо согласился изменить маршрут, и яхта отправилась на спасение утопающего.

Яхта актера оказалась единственным судном, которая устремилась на помощь. Капитан считает, что спасение утопающего иначе как чудом назвать нельзя.-0-