Леонид Якубович вернулся из отпуска в инвалидной коляске

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России и ведущий телепрограммы "Поле чудес" пострадал на отдыхе в Черногории, об этом сообщает портал Super.ru .

74-летний телеведущий получил травму, когда выбирался из бассейна. Он подскользнулся и серьезно повредил колено. Его доставили в больницу, где местные врачи заметили распухшее колено и стали подозревать, что у артиста перелом.

Леонид Якубович был вынужден пересесть в инвалидное кресло и отправиться на прием к врачам в Россию, которые диагностировали у него сильный ушиб. Данную информацию подтвердил представитель телеведущего. Леонид Якубович проходит лечение. -0-