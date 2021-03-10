Леопард и пантера не поделили дерево в Индии (Видео)

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры удалось запечатлеть посетителям заповедника Кабини в Индии. Видео разместили в Twitter.

Туристы проезжали мимо одного из деревьев, когда заметили на ветке леопарда. Экскурсовод пояснил, что местного обитателя зовут Лицо со шрамом и он не очень любит гостей. Люди решили не беспокоить его, однако на это было безразлично черной пантере по кличке Сая. Она тоже захотела посидеть на дереве, поэтому отправилась прямо к леопарду.

Saw today, 6th March, in Kabini wild life sanctuary -- another epic encounter between the Black Panther and his adversary Scarface! Video credit: Vijay Prabhu. pic.twitter.com/151Ip1bMGz — Nandan Nilekani (@NandanNilekani) March 6, 2021

Дальше люди решили не вмешиваться, а только включили камеру. Пантера подобралась близко к другой кошке, однако Лицо со шрамом издал грозный рык. Этого вполне хватило, чтобы образумить Саю. Кадры с животными, которые не поделили дерево, быстро стали вирусным в сети и собрали более 100 тысяч просмотров. -0-