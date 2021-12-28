Леопард похитил собаку прямо из дома и попал на видео

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный случай попал на видео в Индии. Кадры инцидента разместил в Twitter офицер Индийской лесной службы Парвин Касван.

В небольшом ролике можно увидеть, как собака стоит за высокими воротами частного дома и лает на кого-то за ними. Через секунду пес срывается с места и в страхе убегает, а в следующий момент на заборе появляется леопард. К удивлению многих, хищник перебрался через высокие ворота, чтобы похитить собаку. С псом в зубах леопард запрыгивает на ворота и скрывается в темноте.

See that leopard. Others don't stand a chance. Via WA. pic.twitter.com/Ha3X9eBwWl — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) December 24, 2021

В комментариях Парвин Касван рассказал, что леопарды часто охотятся на собак в холмистой местности. Чтобы предотвратить такие нападения, некоторые собаководы используют железные ошейники для защиты шеи питомцев. Кадры привлекли внимание юзеров и вызвали бурное обсуждение.-0-