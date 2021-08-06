Леопард стал звездой, когда попал в объектив фотоловушки в России

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шикарный леопард невольно стал звездой соцсетей, когда случайно попозировал перед камерой. Кадры разместили в Instagram.

Фотоловушке удалось заснять на видео в приморском национальном парке Земля леопарда местного обитателя, который восхитил юзеров. Ранее исследователи не фиксировали эту новую особь в этих местах, что только добавляет уникальности кадрам.

Сначала леопард проходил мимо, но потом, по всей видимости, заметил необычный предмет. Местный обитатель подошел поближе и с любопытством начал изучать фотоловушку, что позволило сделать забавные и милые кадры. Затем животное потеряло интерес и удалилось по своим делам, а видео набрало популярность в сети. -0-