Лера Кудрявцева показала грудь после срочной операции

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась Instagram-сториз, где показала свою грудь после операции.

В ролике Кудрявцева кушает, а затем переводит камеру на грудь, которая стала значительно меньше. Вокруг головы у звезды в этот миг вращаются слова: "Все тлен. Жизнь - боль".

Напомним, что на прошлой неделе Лере Кудрявцевой пришлось перенести срочную операцию по удалению имплантов из груди. Оказалось, что один из них порвался и силикон стал попадать в организм телеведущей. Врачам пришлось провести срочную операцию.

Фото Instagram

Сейчас звезда проходит реабилитацию, а миллионы поклонников поддерживают ее в соцсетях. -0-