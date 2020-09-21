Лера Кудрявцева показала редкий снимок с молодым мужем

Лера Кудрявцева. Фото из Instagram
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram новый кадр, который восхитил пользователей сети.
Знаменитость представила на суд общественности совместный снимок с молодым мужем. Лера Кудрявцева редко показывает своего избранника, а в этот раз опубликовала нежное фото, где супруг целует ее.
Фотографии с ночной прогулки по Москве с молодым мужем впечатлили юзеров, которые оставили под постом сотни тысяч лайков и множество восхищенных комментариев. -0-