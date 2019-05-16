Лера Кудрявцева удивила фото с молодым мужем

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в своем личном Instagram-аккаунте несколько снимков с мужем, который младше ее на 16 лет.

Романтические фотографии взбудоражили подписчиков звезды. Многие порадовались за пару. Например, Яна Рудаковская, Саша Савельева и Лолита Милявская.

47-летняя телезвезда в подписи к посту рассказала о прелестях большой разницы в возрасте: "Не ревную, не истерю, молча смываю засохшую зубную пасту в раковине, на вопрос: "А можно пойду потусить?" с радостью говорю: "Можно", предвосхищая, как одна раскинусь на постели в позе звездочки с любимым сериалом. Если бы мне было лет 20, мы развелись бы, наверное, через пару месяцев. А тут такая петрушка, что придраться не к чему".

Фото из Instagram-аккаунта

Лера Кудрявцева и 31-летний Игорь Милявский в браке с 2013 года. В августе 2018 года у них родилась дочь Мария. Кроме этого, у телеведущей есть старший сын Жан и внук Лев. -0-