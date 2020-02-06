Лера Кудрявцева в сдержанном образе поделилась "смыслом жизни"

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила подписчиков интересным выбором наряда.

Знаменитость примерила на себя строгие брюки синего цвета и блузку с узором. Поклонники звезды впечатлились увиденным и отметили в комментариях, что этот цвет очень идет Кудрявцевой.

Впрочем, под постом началась дискуссия, а все из-за подписи к посту. Телезвезда поделилась мудростью: "Пока вы будете пытаться что- то доказать окружающим , вы будете жить для них. Учитесь жить для себя".

Фолловеры Леры Кудрявцевой оценили слова и отметили, что "именно так и надо". За несколько часов пост собрал более тысячи самых разнообразных комментариев. -0-