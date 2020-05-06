Лера Кудрявцева восхитила Instagram своей натуральной красотой

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая разместила в Instagram пост с прогулки, где запечатлена без макияжа.

Кудрявцева гуляет по приусадебному участку в спортивных штанах, кроссовках и широкой кофте. В свою очередь, не это привлекло внимание поклонников звезды.

Многие отметили, что Лера Кудрявцева выглядит 18-летней девушкой в таком образе, а ее натуральная красота только дополняет общий стиль. "Лера как 18-ти летняя девушка!", "Кто этот пожилой мужчина рядом с девченкой?", "Лера, вам так классно без макияжа", - написали в комментариях поклонники Кудрявцевой.

За сутки пост собрал около 150 тысяч лайков, а восторженные комплименты в адрес звезды продолжают прибывать в комментарии, где их уже более 1,6 тыс. -0-