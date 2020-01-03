Лера Кудрявцева впервые вышла на публику после срочной операции

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжелой операции по удалению грудных имплантов. Новое фото она опубликовала в Instagram.

Знаменитость посетила ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской вместе со своей дочерью Марией. Врачи выписали телеведущую в конце декабря и прописали ей постельный режим, однако Лера Кудрявцева, как только появилась возможность, вернулась к светской жизни.

В комментариях под фото поклонники завалили звезду вопросами о ее самочувствии. В ответ Кудрявцева только ответила, что "понемногу приходит в себя". Напомним, что в конце декабря звезда перенесла срочную операцию по удалению грудных имплантов, один из которых лопнул. Больше недели телеведущая провела в больнице. -0-