Лера Кудрявцева выложила видео, показав, какой смышленой растет ее дочь

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram ролики, на которых с ее дочерью Машей педагог Елена Куликова проводит игровые занятия.

Звездная мама подписала пост: "Мои хитрые щеки занимаются".

Пользователи оценили старания маленькой Маши: "Какая у Вас дочка... Умничка, красавица. Ну вся в маму". Ранее мы уже писали о том, какими трогательными семейными фото и видео делилась ведущая со своими поклонниками. -0-