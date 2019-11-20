Леру Кудрявцеву довела до истерики марля в борще

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярную российскую телеведущую Леру Кудрявцеву пытались накормить борщом с марлей.
Знаменитость опубликовала на своей странице в
Лере Кудрявцевой привезли обед с куском марли в борще. Телеведущая поделилась новостью в социальной сети, но подписчики посчитали, что к этому мог приложить руку Дмитрий Шепелев. У знаменитости недавно с ним возник конфликт.
К обсуждению присоединилась Лариса Гузеева, которая не смогла сдержать эмоции и ярко высказалась о случившемся. В комментариях к посту Леры Кудрявцевой разгорелось бурное обсуждение и фото собрало менее чем за сутки почти две тысячи комментариев. -0-