Леру Кудрявцеву прямо со съемок увезли в реанимацию

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась у себя в Instagram новостью, которая взволновала поклонников.

Знаменитость опубликовала сторис из-за закулисья съемок. Спустя несколько часов Лера Кудрявцева уже сообщила фолловерам, что ее экстренно госпитализировали. Селебрети прямо со съемок увезли в реанимацию, где сейчас она восстанавливается.

Лера Кудрявцева. Скриншот из Instagram-сторис

По словам самой Кудрявцевой, причиной поездки в больницу стали "стресс и нервы". Телеведущей стало плохо во время подготовки к съемкам. Лере Кудрявцевой стало тяжело дышать, появилась боль в груди и она чуть не потеряла сознание. Звезда проходит обследование, а поклонники поддерживают ее в комментариях. -0-