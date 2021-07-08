"Лесная нимфа": Холли Берри выбралась на природу в смелом образе (Фото)

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская актриса Холли Берри часто в Instagram делится смелыми кадрами.

В этот раз звезда кино пошла дальше и решила отказаться от всякого стеснения. Для этого Холли Берри примерила полупрозрачную юбку и больше ничего. Топлес и босиком она выбралась на природу, где со спины ее и запечатлел фотограф.

Кадр привлек внимание юзеров, которые оказались в восторге от смелого образа Холли Берри. Они завалили актрису массой хвалебных комментариев и огромным числом лайков. "Шикарная фигура", "Очень красиво и смело", "Прямо лесная нимфа!" - написали пользователи. -0-