"Летящей походкой": Юлия Высоцкая впечатлила Instagram грациозным видео

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Юлия Высоцкая продолжает радовать миллионы фанатов и делится в Instagram новыми постами.

Фолловеры звезды рады видеть изысканные наряды и всегда тепло принимают образы Высоцкой. Телеведущая даже в повседневных стилях старается соблюдать элегантность, что и радует подписчиков.

В этот раз Юлия Высоцкая показала грациозную походку, достойную подиумов самых модных столиц мира.

Подписчики знаменитости оценили ролик и принялись бурно обсуждать его в комментариях. ""Пластика пантеры перед прыжком", "Летящей походкой", "От бедра, от бедра!" - написали фолловеры Юлии Высоцкой. -0-