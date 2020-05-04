"Летящей походкой": Ольга Орлова обула собаку в ботинки и показала, что из этого вышло - видео

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась с подписчиками в Инстаграм архивным видео, в котором ее пес Бруно лавирует над полом в ботинках.

Обувала его хозяйка, чтобы защитить лапы от реагентов во время прогулок. Фолловеры пришли в восторг от потешной картины и стали рассказывать в комментариях о своих питомцах: "Мой падает, растекается, как корова на льду, и не понимает что происходит", "Какое милашество!", "Ну какой хорошенький - мой любимый Бруняша!", "А кому легко давались первые шаги?", "Спасибо за позитив!".-0-