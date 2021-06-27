Летучий корабль? Туристы на Кипре запечатлели любопытное атмосферное явление

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокая температура воздуха может играть не только со здоровьем людей, но и с их восприятием. Одно из таких явлений запечатлели на Кипре, сообщает Daily Mail.

Туристы в популярном городе Лимассол отдыхали на море, а когда обратили взгляд на линию горизонта, то увидели летучие корабли. Несколько круизных лайнеров "летели" над морем. Люди достали камеры и сделали несколько кадров любопытного атмосферного явления.

Фото DailyMail

Подобная картина называется фата-моргана - эффект, возникающие при разнице температуры в нижних и верхних слоях атмосферы. Кадры впечатлили юзеров, которые оставили под записями массу восхищенных комментариев и огромное число лайков. -0-