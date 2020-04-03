Лев Лещенко исполнил песню прямиком из инфекционной палаты

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко опубликовал новое видео в Instagram прямиком из больничной палаты.

Певец находится в клинике в Коммунарке, где лежат пациенты с коронавирусом. В это непростое время Лещенко обратился к поклонникам и исполнил для них свой хит "Надежда", который ранее стал флешмобом.

Таким способом артист решил поблагодарить всех, кто поучаствовал в импровизированном челлендже, а также Лев Лещенко напомнил, что необходимо беречь свой дом, близких и здоровье. -0-