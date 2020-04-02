Лев Лещенко обратился к поклонникам в Instagram

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский артист Лев Лещенко обратился к своим поклонникам в социальной сети Instagram.

Певец поблагодарил всех, кто принял участие во флешмобе "Надежда", который ранее запустил директор певца. Он предложил всем желающим исполнить песню Льва Лещенко и множество пользователей сети не остались в стороне.

Таким способом они решили поддержать кумира, а сам артист написал в Instagram: "Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл".

Напомним, ранее медики подтвердили у артиста коронавирус. Он находится в больнице, где проходит лечение. -0-

Лев Лещенко был переведен в реанимацию после госпитализации 78-летний артист был отправлен в реанимацию из-за того, что это отделение лучше остальных подходит для проведения плановой процедуры, которая необходима Лещенко.