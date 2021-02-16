Лидер группы "Руки вверх!" рассказал о своих серьезных проблемах со здоровьем

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солист культовой группы Сергей Жуков в одном из интервью сделал признание и рассказал о случае, когда он едва не ушел из жизни. Его слова приводит издание 360tv.

В частности, лидер группы "Руки вверх!" сообщил зрителям, что у него возникли проблемы со здоровьем после небольшого ушиба в области живота. После выступления артист ударился за кулисами и появился синяк, однако через некоторое время все обострилось.

Сергей Жуков не придал значения ушибу, но позже на этом месте у него развилась грыжа. Врачи не могли дать точный прогноз для знаменитого пациента. "Врачи на меня посмотрели и говорят: „Сергей, вы вообще в своем уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы“", - поделился он воспоминаниями.

Некоторое время спустя лидер группы "Руки вверх!" проходил лечение и пошел на поправку. После этого он решил отказаться от вредных привычек и сократить число выступлений на гастролях. -0-