Лидеры музыкальной индустрии объединились, чтобы спасти планету

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько крупнейших в мире музыкальных лейблов заявили, что объединяют свои усилия, чтобы защитить планету от глобального потепления. Об этом пишет The Guardian.

Самые большие лейблы Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group будут работать вместе, чтобы до 2050 года полностью убрать из индустрии карбон. Точнее, лейблы подписали Music Climate Pact - обязательство по декарбонизации индустрии к середине века.

К борьбе против климатического кризиса присоединились и некоторые независимые компании - группы лейблов Beggars и Secretly, Warp, Ninja Tune и другие. Сокращать выбросы от выступлений артистов музыкальные объединения будут в рамках инициативы ООН Race To Zero, которая подразумевает компенсацию 50% эмиссий к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2050 году.-0-