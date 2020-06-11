Лингвисты выяснили, зачем люди повторяются при разговоре

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лингвисты выяснили, что люди используют в своей речи языковые повторы при недостатке информации или нежелании делиться ей. Об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) со ссылкой на статью в Journal of Pragmatics, сообщает ТАСС.

"Раньше лингвисты считали, что языковые повторы употребляются только в ситуациях, когда все участники общения владеют информацией. Мы решили опровергнуть эту точку зрения и показать, что тавтология может быть также использована говорящим, чтобы избежать прямого ответа на вопрос", - прокомментировала результаты исследования доцент Санкт-Петербургского государственного университета и один из авторов работы Елена Вилинбахова.

Повторы в речи не передают новой информации, но с помощью тавтологии говорящий может сделать отсылку к каким-то общим знаниям или представлениям, которые стоят за словом, не тратя времени на подробные объяснения. Неслучайно такие повторы часто встречаются в крылатых выражениях, поговорках, речах политиков и других проявлениях массовой культуры. Это характерно для многих языков.

Российские и испанские ученые провели своеобразную "перепись" тавтологий, которые употребляли простые американцы, журналисты и политики в печатной прессе за последнее столетие и в интернете за все время его существования. В итоге лингвисты выделили три разных типа подобных высказываний. В первую категорию они включили так называемые тавтологии-распространители, которые отсылают слушателя к широкому кругу представлений о мире, во вторую - тавтологии-ограничители, в третью - тавтологии-блоки, которые сужают трактовку языкового выражения до точного, словарного определения или же используются как отказ отвечать на вопрос.

Например, выражение "семья - это семья" американцы использовали для того, чтобы выразить общую мысль о том, что члены семьи вместе проходят через трудности, в которых оказывается кто-то из них. Вместе с тем они применяли его для того, чтобы обозначить свое собственное нежелание или невозможность выступать против интересов семьи в конкретной ситуации. Аналогичным образом выражение "джентльмен всегда является джентльменом" в английском языке имеет совершенно разные, часто противоположные значения в разных контекстах.

Лингвисты нашли множество примеров того, как тавтологии использовались в тех случаях, когда говорящий не мог содержательно ответить на вопросы собеседников.

Ученые полагают, что это открытие поможет разработчикам систем машинного перевода и голосовых помощников сделать их работу более естественной и точной.-0-