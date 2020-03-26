Лионель Месси присоединился к борьбе против коронавируса

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард "Барселоны" Лионель Месси принял участие в борьбе против COVID-19, сообщает издание Diario Sport.

По информации портала, спортсмен пожертвовал в пользу каталонской больницы Hospital Clinic миллион евро. Это медицинское учреждение занимается изучением коронавируса и разработкой вакцины.

Представители клиники поблагодарили Месси за финансовую помощь и отметили, что деньги пойдут на исследование заболевания. Помимо всего прочего, знаменитый спортсмен сделал пожертвования в адрес нескольких больниц в Аргентине.-0-