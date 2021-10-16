Лиса Алиса сожалеет, что покусала хозяина. Ей очень стыдно! (Видео)

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожалуй, все понимают, что приручение диких животных – процесс сложный.

Немногим удается найти общий язык с хищниками. Одному из пользователей Youtube это удалось! Мужчина регулярно выкладывает видео со своей лисой по кличке Алиса. В этот раз он показал, как стыдно Алисе за то, что она укусила хозяина.

Ролик успели посмотреть уже более 100 000 человек. Подписчиков канала позабавило, что разговорчивой лисе стыдно за свое поведение: "Процесс кусания необходимо выложить обязательно! Алиса хочет объяснить, что такая замечательная рука должна быть с нею всегда!", "Такое впечатление, что это не Алиса укусила, а ее укусили. Глазки несчастные и так жалобно стрекочет", "Это, наверное, первый случай, когда покусанный уговаривает обидчика, чтобы тот не расстраивался". -0-