Лиса с "личным массажистом" - видео

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь YouTube выложил у себя на канале ролик с необычным питомцем.

Алиса (так зовут зверя) живет во дворе, и время от времени заходит к Ивану "в гости". Подписчиков удивило, как дикая лиса может так доверять человеку. Многие восторженно писали: "Чтобы дикое животное кверху лапами. Какое же доверие", "Мохнатый апельсин знает, куда за почесушками сходить!", "Какая еще лиса на свете может похвастаться на всемирный интернет своим персональным массажным кабинетом и личным массажистом? Только Алиса!".-0-