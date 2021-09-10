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Калейдоскоп
10 сентября 2021, 12:50

Лиса стащила камеру прямо из-под носа туристов - получился прямой эфир из ее пасти! (Видео)

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно группа туристов отправилась в путешествие на Камчатку, где удалось невольно сделать уникальные кадры. Видео разместили в Instagram.

Люди забрались на вершину одного из холмов и принялись наслаждаться видом, предварительно разместив позади себя камеру. Вид был настолько прекрасным, что туристы не заметили, как прямо у них из-под носа лиса стащила гаджет. Причем, устройство продолжало съемку.

Животное принялось бежать и в этот момент получился своеобразный прямой эфир из ее пасти, еще и с соответствующим звуковым сопровождением. Позже туристы смогли вернуть камеру, а вот кадры впечатлили многих юзеров сети. -0-

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