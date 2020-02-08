Лиса устроила переполох в здании парламента Великобритании - видео

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушителя спокойствия поймали полицейские практически в центре британской столицы, сообщает The Guardian.
В здании парламента Великобритании случился переполох, когда одна из работниц заметила лису. Животное устроило хаос и успело добраться до четвертого этажа.
На место вызвали полицейских, которые словили лису, а затем поместили ее в коробку и вынесли на улицу. Многие оказались в недоумении. Парламентарии рассказали, что видели много странных вещей в здании, однако лиса в центре Лондона - это в новинку.
The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn— Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020
Пользователи сети отреагировали на видео. Они написали в комментариях, что лиса очень милая. К счастью, обошлось без пострадавших, а животное отпустили на волю.-0-