ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 10 мая 2020
Минск Облачно с прояснениями +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:27 "Белавиа" выполняет эвакуационный рейс из Анголы и Судана Общество
16:10 "Ислочь" победила "Белшину" в матче чемпионата Беларуси Спорт
15:35 МАРТ дал рекомендации потребителям по покупке продтоваров Общество
15:01 Власти Чехии не планируют продлевать режим чрезвычайной ситуации В мире
14:31 Запрет на посещение лесов действует в трех районах Беларуси Общество
14:26 Little Big готова представить Россию на "Евровидении" в 2021 году Калейдоскоп
14:00 В Минске установлен антирекорд по количеству сделок купли-продажи за последние 5 лет - НКА Регионы
13:30 "Белавиа" отменяет рейсы в Женеву и Ниццу до октября Общество
13:02 МНС предлагает обсудить порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля Экономика
12:49 Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая Калейдоскоп
12:38 Илон Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины Калейдоскоп
12:09 В Беларуси выздоровели и выписаны 6 406 пациентов с COVID-19 Общество
12:01 В Оршанском районе мужчина пытался потушить пожар и получил ожоги Происшествия
11:30 Число зараженных COVID-19 в России превысило 200 тыс. В мире
11:11 Поступления в бюджет от резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в I квартале увеличились на 13% Экономика
10:47 До +27°С ожидается в Беларуси 11 мая Общество
10:31 Джонсон объявит о незначительном смягчении карантина в Великобритании В мире
10:19 Беларусь и Республика Корея объявили конкурс совместных научно-технических проектов Общество
10:05 В Японии 13 мая могут одобрить новый экспресс-тест на коронавирус В мире
09:48 Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен - "Беллегпром" Общество
09:36 Акция "Не оставляйте детей одних!" пройдет в Беларуси с 11 мая по 1 июня Общество
09:20 "Белавиа" отменяет рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до октября Общество
09:02 "Только вместе мы сможем отвечать на вызовы времени" - Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага Президент
09:01 День Государственного герба и Государственного флага празднуют сегодня в Беларуси Общество
00:38 Пандемия в Европе: во Франции продлили режим ЧП, в Италии излечилось сто тысяч человек, в Испании снижается смертность В мире
09.05.20
09.05.20 23:27 Фейерверк в День Победы (фото) Общество
09.05.20 23:15 Фейерверк в День Победы начался в 8 точках города Общество
09.05.20 22:40 В Венесуэле обнаружили три брошенных катера ВМС Колумбии с оружием В мире
09.05.20 21:37 Праздничный концерт "Во славу общей Победы!" прошел в Минске Общество
09.05.20 21:31 Количество людей, заразившихся коронавирусом, в мире за сутки увеличилось более чем на 95 тыс. В мире
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
10 мая 2020, 14:26

Little Big готова представить Россию на "Евровидении" в 2021 году

Скриншот из клипа Little Big
Скриншот из клипа Little Big
Новости темы "Евровидение-2020"
Шоу "Евровидение: Europe Shine a Light" можно увидеть 16 мая в эфире "Беларусь 1"
Белтелерадиокомпания примет участие в проекте ЕВС "Евровидение: Europe Shine a Light"

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа Little Big готова представить Россию на "Евровидении" в 2021 году, если их снова выберут, рассказали вокалисты Илья Прусикин и Софья Таюрская в интервью, размещенном на официальном YouTube-канале конкурса.

"Пока еще рано делать выводы. Но если нас позовут, еще раз дадут нам шанс поучаствовать - это будет хорошо. Если нет, мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы и не для того, чтобы доказать себе что-то, а для того, чтобы всем вместе провести крутой конкурс", - сказали участники группы.

Они отметили, что в России много достойных ребят, которым участие в "Евровидении" поможет раскрыться и показать себя миру. "Это, наверное, даже важнее, чем победа. Мы не обидимся и будем даже поддерживать такое решение", - подчеркнули артисты.

Также они признались, что были расстроены отменой песенного конкурса в этом году.

Как сообщалось ранее, группа Little Big должна была представить Россию на "Евровидении" в Нидерландах, однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо этого телезрителей ждет особое шоу без конкурсного соревновательного принципа. В прямом эфире с помощью видеооткрыток победители и звезды "Евровидения" разных лет, а также артисты несостоявшегося конкурса обратятся к миру со словами поддержки и благодарности, представят наиболее яркие 30-секундные фрагменты своих композиций и исполнят общую песню Love Shine A Light. Особым элементом программы станет совместное виртуальное исполнение песни What's Another Year поклонниками "Евровидения" со всего мира.

В прямом эфире на "Беларусь 1" программа "Евровидение Europe Shine a Light" выйдет 16 мая в 22.00. Комментировать шоу будет Евгений Перлин.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Евровидение Россия
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото из архива Экстремальную посадку Ми-8 записали на видео
Фото из архива Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая
Илон Маск. Фото Associated Press Илон Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины
Фото NDTV Австралиец едва не погиб, пока мыл посуду дома
Фото Twitter Парень показал, что бывает, когда молния попадает в песок - это невероятно!
Фото из архива Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: трагедия белорусского народа времен ВОВ несоизмерима ни с какими трудностями современности
День Государственного герба и Государственного флага празднуют сегодня в Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 6 406 пациентов с COVID-19
Сергеенко: народ, не ценящий свою историю, не имеет будущего
Топ-новости
"Только вместе мы сможем отвечать на вызовы времени" - Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага
Парад ко Дню Победы в Минске
МАРТ дал рекомендации потребителям по покупке продтоваров
Запрет на посещение лесов действует в трех районах Беларуси
МНС предлагает обсудить порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля
Душа радуется за отношение к ветеранам - участник Сталинградской битвы о поздравлении с 9 Мая
Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен - "Беллегпром"
Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая
"Белавиа" отменяет рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до октября
Приходя на парад в День Победы, мы выражаем благодарность за мирное небо над головой - мнение
Системы залпового огня "Флейту" и "Вистл" впервые показали на параде в Минске
Топливо на АЗС в Беларуси с 10 мая дешевеет на копейку
Петришенко: память о Победе нужно передать будущим поколениям
ЦИК Беларуси обнародовал календарный план президентских выборов
К 75-летию Великой Победы. Они сражались за Родину. Архивные фото БЕЛТА
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.