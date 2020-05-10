10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа Little Big готова представить Россию на "Евровидении" в 2021 году, если их снова выберут, рассказали вокалисты Илья Прусикин и Софья Таюрская в интервью, размещенном на официальном YouTube-канале конкурса.

"Пока еще рано делать выводы. Но если нас позовут, еще раз дадут нам шанс поучаствовать - это будет хорошо. Если нет, мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы и не для того, чтобы доказать себе что-то, а для того, чтобы всем вместе провести крутой конкурс", - сказали участники группы.

Они отметили, что в России много достойных ребят, которым участие в "Евровидении" поможет раскрыться и показать себя миру. "Это, наверное, даже важнее, чем победа. Мы не обидимся и будем даже поддерживать такое решение", - подчеркнули артисты.

Также они признались, что были расстроены отменой песенного конкурса в этом году.

Как сообщалось ранее, группа Little Big должна была представить Россию на "Евровидении" в Нидерландах, однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо этого телезрителей ждет особое шоу без конкурсного соревновательного принципа. В прямом эфире с помощью видеооткрыток победители и звезды "Евровидения" разных лет, а также артисты несостоявшегося конкурса обратятся к миру со словами поддержки и благодарности, представят наиболее яркие 30-секундные фрагменты своих композиций и исполнят общую песню Love Shine A Light. Особым элементом программы станет совместное виртуальное исполнение песни What's Another Year поклонниками "Евровидения" со всего мира.

В прямом эфире на "Беларусь 1" программа "Евровидение Europe Shine a Light" выйдет 16 мая в 22.00. Комментировать шоу будет Евгений Перлин.-0-