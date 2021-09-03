Little Big выпустили клип, который может легко укачать - мы предупредили!

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская группа Little Big выпустила новый трек и вместе с ним видео. Клип разместили на YouTube.

Новая композиция была записана при участии американского артиста Оливера Три, а также эстонского рэпера Томми Кэша. Режиссером выступила Алина Пязок.

Сюжет прост: артисты просыпаются, чистят зубы, готовятся к вечеринке, а потом развлекаются, однако есть и одна интересная особенность клипа. Во время его просмотра может легко укачать, ведь музыка и картинка в буквальном смысле качает. Можете посмотреть клип Little Big прямо сейчас, но мы вас предупредили! -0-