Лиза Арзамасова блеснула стройной фигурой в бикини и очаровала сеть (Фото)

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Лиза Арзамасова отправилась на отдых и делится в Instagram жаркими фото с пляжа.

Звезда проводит время в теплой стране и прекрасно проводит время. Не забыла Лиза Арзамасова и о своих фолловерах, показав им пикантный кадр. Для этого актриса выбрала белое бикини, которое ей позволило блеснуть стройной фигурой и природной красотой. Дополнила девушка образ соломенной шляпой.

Фолловеры тепло приняли снимок и отметили в комментариях, что Лиза Арзамасова очаровала их. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал десятки тысяч лайков. -0-