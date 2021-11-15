Лиза Арзамасова очаровала Instagram ярким фото в серый осенний день

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Лиза Арзамасова представила в Instagram новый пост и восхитила поклонников.

Знаменитость запечатлели в парке на лавочке во время прогулки. Для выхода на улицу Лиза Арзамасова выбрала классический наряд, состоящий из юбки, свитера и пуховика. Красота актрисы оказалась бесспорна, однако юзерам пришлось по душе другое.

В комментариях люди отметили, что Лиза Арзамасова ярким фото разбавила серый осенний день. Неудивительно, что снимок восхитил многих, ведь за короткое время он собрал десятки тысяч лайков. -0-