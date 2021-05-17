Лиза Арзамасова показала классный наряд, но фанаты увидели округлившийся живот

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лиза Арзамасова заставила говорить о себе интернет при помощи одного снимка, который она опубликовала в Instagram.

Ее модный лук с открытым животом привлек внимание - фанаты заподозрили, что актриса беременна. К тому же они обратили внимание на сториз артистки, где она щеголяет в платье свободного кроя. Как будто пытается скрыть что-то от общественности. Фолловеры стали поздравлять Лизу в комментариях, хотя официального подтверждения пока еще не было.-0-