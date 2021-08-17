Лиза Арзамасова сделала фото из роддома и рассказала подробности о ребенке от Авербуха

Лиза Арзамасова. Фото из Instagram
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Елизавета Арзамасова представила в Instagram новый кадр, сделанный в роддоме.
Артистка стала мамой и родила чудесного мальчика, отцом которого стал бывший фигурист Илья Авербух. Лиза Арзамасова на снимке выглядит уставшей, но на лице ее светится улыбка, что пришлось по душе пользователям. Также в подписи к посту звезда рассказала некоторые подробности о своем ребенке. Она отметила, что пара пока не думала над именем, а актриса все еще пребывает в клинике.
"Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!" - написала актриса. Разумеется, мимо такой радостной новости юзеры не смогли пройти и завалил Лизу Арзамасову множеством поздравлений и самыми различными приятными комментариями.-0-
Артистка стала мамой и родила чудесного мальчика, отцом которого стал бывший фигурист Илья Авербух. Лиза Арзамасова на снимке выглядит уставшей, но на лице ее светится улыбка, что пришлось по душе пользователям. Также в подписи к посту звезда рассказала некоторые подробности о своем ребенке. Она отметила, что пара пока не думала над именем, а актриса все еще пребывает в клинике.
"Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!" - написала актриса. Разумеется, мимо такой радостной новости юзеры не смогли пройти и завалил Лизу Арзамасову множеством поздравлений и самыми различными приятными комментариями.-0-