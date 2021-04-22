Лиза Арзамасова стала роковой красоткой - Instagram в восторге

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Папины дочки" и популярная актриса Лиза Арзамасова представила в Instagram новый пост.

Артистка предстала перед камерой в образе роковой красотки, что пришлось по вкусу фолловерам. Лиза Арзамасова показала себя с прической каре и челкой, темным макияжем и в пиджаке с замысловатым принтом. Дополнило образ томное выражение лица актриса, из-за чего мало кому удалось узнать звезду на новом фото.

Пользователи оказались в восторге, а многие отметили, что Лиза Арзамасова превратилась на фото в роковую красотку. Неудивительно, что пост быстро собрал множество лайков и восхищенных комментариев. -0-