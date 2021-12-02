Лиза Арзамасова удивила Instagram своим кардинальным преображением

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Лиза Арзамасова представила в Instagram результат недавней фотосессии и впечатлила многих.

Звезда решила сделать несколько новых фотографий, для которых кардинально преобразилась. Знаменитость Лиза Арзамасова примерила стильный плащ, короткие шорты и рубашку, однако больше всего внимание приковала новая прическа актрисы.

Лиза Арзамасова. Фото из Instagram

Звезда кино сделала каре, а также перекрасилась в шатенку. Новый образ пришелся по душе пользователям, которые отметили, что такое кардинальное преображение очень к лицу Лизе Арзамасовой. Неудивительно, что запись в соцсети за короткое время собрала огромное число лайков. -0-