Лиза Арзамасова в самом обычном образе добавила нежности в Instagram

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Лиза Арзамасова на днях представила в Instagram пост, который очаровал юзеров сети.

Знаменитость решила представить самый обычный кадр, однако наполнен снимок был нежностью. Для этого Лиза Арзамасова выбрала классические домашние спортивные штаны и свитер, однако это ни капли не отняло ее красоты.

Фото звезды в самом обычном образе получилось красивым и нежным. Неудивительно, что поклонники и фолловеры Лизы Арзамасовой в комментариях завалили актрису массой восторженных отзывов, а также оставили огромное число лайков. -0-