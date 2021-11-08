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Калейдоскоп
08 ноября 2021, 08:08

Лиза Арзамасова в самом обычном образе добавила нежности в Instagram

Лиза Арзамасова. Фото из Instagram
Лиза Арзамасова. Фото из Instagram

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Лиза Арзамасова на днях представила в Instagram пост, который очаровал юзеров сети.

Знаменитость решила представить самый обычный кадр, однако наполнен снимок был нежностью. Для этого Лиза Арзамасова выбрала классические домашние спортивные штаны и свитер, однако это ни капли не отняло ее красоты.

Фото звезды в самом обычном образе получилось красивым и нежным. Неудивительно, что поклонники и фолловеры Лизы Арзамасовой в комментариях завалили актрису массой восторженных отзывов, а также оставили огромное число лайков. -0-

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