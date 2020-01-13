Лиза Галкина спела хит Аллы Пугачевой

Лиза Галкина. Фото из Instagram
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В личном Instagram-аккаунте Аллы Пугачевой появилось видео, на котором ее дочка Лиза Галкина исполнила песню "Миллион алых роз" возле новогодней елки.
Таким образом вся звездная семья решила поздравить композитора Раймонда Паулса с его днем рождения.
На видео видно, что сестре помог ее брат Гарри. Девочка чувствовала себя уверенно.
Алла Пугачева была довольна детьми. Она попросила дочку поздравить композитора. Лиза сказала: "Поздравляем, Раймонд. С днем рождения!" После этого она послала в камеру воздушный поцелуй.