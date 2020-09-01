Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс

Фото со страницы знаменитости в социальной сети

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, близнецы Гарри и Лиза стали первоклассниками. В Instagram Галкин поделился забавными кадрами, где малыши впервые переступают порог Первой Московской гимназии.

Стоимость обучения в Московской гимназии за год составляет около 170 тыс. рублей за одного ребенка.

Максим не скрывает: перед 1 сентября волновались не столько дети, сколько родители. К счастью, праздник прошел "без сучка и задоринки".

"Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья!" — подписал пост Галкин.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко тоже отправили в первый класс сына Сашу, известного публике как Гном Гномыч.

"Наш Сашка — первоклашка! Всех школьников с Днем знаний! Ура!" — написала в Instagram продюсер.

Известный дрессировщик Эдгард Запашный 1 сентября проводил в первый класс малышку Глорию, а старшую дочь Стефанию - в третий.

В сети Эдгард опубликовал целую серию нежных снимков в обнимку с наследницами и обратился к поклонникам с традиционным посланием.

"Всех с первым днем осени и Днем знаний!" — написал Запашный.-0-