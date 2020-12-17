Лизу Арзамасову с новой прической просто не узнали фанаты

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лиза Арзамасова в личном Instagram-аккаунте поделилась завораживающим снимком - ее прическа такая необычная, что фанаты не сразу узнали любимую актрису.

Она позирует с супер пышными волосами, которые от души накрутили при помощи плойки. При этом у нее сияющий взгляд и гладкая кожа - на это фолловеры тоже обратили внимание.

Комментарии под постом оставили разные, но в основном - восхищенные. Такая прическа очень идет девушке, хоть и выглядит необычно.-0-