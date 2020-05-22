Лягушка победила леопарда в схватке - видео

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крошечная лягушка вышла победительницей из конфликта с леопардом. Внимание на забавные кадры обратило издание NDTV.

Роликом в Twitter поделился офицер Индийской лесной службы. Он заметил, как в кустах леопард что-то изучает в кустах. Присмотревшись, стало ясно, что животное повстречало лягушку.

Times are changing.....

Unbelievable fight between a frog & leopard. And see who wins



Science Girl pic.twitter.com/g8kqnBLDcr — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 21, 2020

Сначала леопард хотел поиграть с земноводным, однако лягушка решила отбиться от надоедливого гостя и бросилась в атаку.

Леопард явно не ожидал такого и отступил, решив не связываться с неизвестным для него существом. Он тихо ретировался, пока лягушка смотрела ему вслед. Позже в комментариях люди предположили, что хищник только учится охотиться и он, наверное, пытался понять, что такое лягушка.-0-