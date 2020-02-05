Ляйсан Утяшева поделилась секретами пробежки по песку и показала "толстого" Павла Волю

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Воля и Ляйсан Утяшева отдыхают всей семьей в Майами и уже несколько недель делятся оттуда снимками и видео в Instagram.

На этот раз Утяшева опубликовала забавное фото "Ожидание-Реальность". На нем можно увидеть "располневшего" юмориста из Comedy Club. Забавный снимок пришелся по вкусу подписчикам звезды.

В подписи к посту Ляйсан Утяшева поделилась несколькими секретами правильной пробежки по песку и фанаты взяли их на вооружение.

Кто-то из подписчиков ответил спортсменке, что обязательно летом их использует, другие, напротив, предложили Утяшевой написать такие же советы, но для бега по снегу. За несколько часов пост собрал сотни комментариев и несколько десятков тысяч лайков. -0-