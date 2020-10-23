Ляйсан Утяшева показал свой шикарнейший домашний вид

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная спортсменка Ляйсан Утяшева поделилась в Instagram постом, который восхитил пользователей и развеселил.

Знаменитость предстала перед камерой рядом с кухонной техникой, гордо заявив: "Я - женщина, а не посудомойка". Это поддержали пользователи, однако больше всего восхитил и повеселил их "домашний стиль одежды" спортсменки.

Для фото Ляйсан Утяшева выбрала шикарное красное платье в пол, которое подчеркнуло стройную фигуру знаменитости. На голове у нее красуется полотенце, что добавило уюта фото. Фолловеры отреагировали на кадр и отметили, что такая одежда "для дома подходит лучше всего". Неудивительно, что пост быстро собрал сотни тысяч лайков и массу восхищенных комментариев. -0-