Ляйсан Утяшева показала упражнения, которые помогут восстановиться после застолья

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram видео, в котором показала несколько упражнений, способных вернуть человека в форму после праздничного застолья.

Семья Павла Воли и Ляйсан Утяшевой отметила Новый год в Сочи, где занималась активным отдыхом, однако за новогодним столом спортсменка позволила себе несколько блюд, которые не очень полезны для фигуры.

Поэтому она показала комплекс упражнений, которые помогут прийти в форму. Знаменитая спортсменка подписала видео: "Операция Ы. Похулиганили? Все живы? Теперь потихоньку приходим в себя". Видео упражнений от Ляйсан Утяшевой посмотрели более миллиона раз.-0-